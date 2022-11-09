Житель Сургута получил условный срок за ловлю краснокнижного осетра

В Сургуте вынесен приговор незадачливому рыбаку. Суд признал его виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, с причинением особо крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в мае 2021 года мужчина приехал со своим знакомым на реку Тромъеган в Сургутском районе. Несмотря на действующий запрет добычи водных биоресурсов, с использованием моторной лодки и рыболовной плавной сети, рыбаки выловили две особи Сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, и 60 особей стерляди.

«В результате их незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причинен особо крупный ущерб в размере более 560 тыс рублей», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил сургутянину наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы причиненного ущерба, которое находится на рассмотрении.

Уточняется, что в отношении другого рыбака суд ранее также вынес обвинительный приговор.