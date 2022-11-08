Независимые эксперты провели замеры воздуха в Белом Яре после жалоб жителей

В Белом Яре решат проблему плохого запаха – накануне специалисты санитарно-гигиенической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО и районного департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи взяли пробы воздуха для замеров на содержание вредных веществ.

«Последний случай запаха был замечен жителями 21.07.2022. Однако мы тем не менее проводим и будем проводить исследования воздуха вместе с химиками – экспертами в тех районах, где проживают жители, которые жаловались на выбросы запаха в воздух. Это 1 микрорайон, улица Некрасова и Гидронамыв», – рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Татьяна Дударенко.

Отмечается, что замеры при низких температурах брать нельзя – будут искажены итоги исследования. Поэтому эксперты решили провести анализы сейчас, а затем продолжить замеры по мере поступления жалоб от жителей поселка. Специалистам важно определить фоновую концентрацию веществ в воздухе.

«Измерили уровень оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, углерода сажи, бензола. Эти вещества выделяются при горении дерева, пластмассы или нефтяных веществ и при определенных концентрациях могут нанести вред человеку. Для прямых измерений используется газоанализатор. Он выдает значение сразу, но результат нужно обработать в лаборатории более досконально», – пояснила химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории ЦГиЭ в ХМАО-Югре Анастасия Викторова.

По итогам проверки в администрацию Сургутского района пришло документальное подтверждение, что в воздухе вредных веществ на момент проведения исследований не выявлено. Установить причины появления едкого запаха в Белом Яре глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил своему заместителю, курирующему коммунальный блок, во время одного из прямых эфиров в социальных сетях. Как отмечал Андрей Трубецкой, замеры должны производится по жалобам жителей не только в рабочие дни, но и ночное время и в праздничные периоды. В конце октября районные власти заключили контракт с независимыми экспертами.