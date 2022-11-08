Новая парковка появилась возле детского сада №29 в Сургуте

Строительные работы по обустройству парковки на 25 мест завершили в 32 микрорайоне в Сургуте. На участке также предусмотрели места для людей с инвалидностью, тротуарную плитку, ограждение, озеленение и освещение. Всего на благоустройство территории около детского сада №29 выделили 6,7 млн рублей.

«Работать над объектом начали сразу после встречи с активистами и жителями микрорайона. Мы определили участок три года назад, в прошлом году включили в перечень и взяли быстро в работу, потому что рядом находятся общеобразовательные учреждения. Приоритет отдается таким местам. По качеству работ, на первый взгляд, претензий нет. Тем не менее у подрядчика есть гарантийные обязательства, поэтому, если весной покрытие не выдержит нашей критики, то он будет за свой счет исправлять замечания», – подчеркнул депутат городской Думы Владимир Клишин. Отметим, что гарантийный срок объекта – три года.

Общая площадь участка составила 1 850 квадратных метров, из них порядка 750 – это устройство асфальтобетонного покрытия и еще около 700 – тротуарная плитка. «Ведем приемку объекта и далее передаем в эксплуатацию. При строительстве проблем не было. До него необходимо было уточнить границы земельного участка. Работы начали около полутора месяцев назад», – рассказал начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Напоминаем, ранее в Думе Сургута обсудили строительство парковок у медицинских учреждений.