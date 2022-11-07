15 ноября в Сургуте на Черном Мысу откроют детскую площадку с батутом и Wi-Fi

К 15 ноября в Сургуте в районе Черного Мыса на улице Щепеткина, 14, запланировано открытие спортивной площадки для детей и подростков. Спортплощадка будет оборудована батутами, канатной дорогой, фигурами для скалолазания, качелями, каруселью и не только.

«Инициатива поступила от ТОС «Черный Мыс», ее подержали депутаты города и мы начали строительство детской площадки. В стадии завершения уже. Сейчас остались последние испытания освещения и установка беседки, лавочек», — отметил заместитель начальника отдела содержания муниципального имущества МКУ «Казна городского хозяйства» Александр Зуев.

На все работы действует гарантия от подрядчика — пять лет. На сегодняшний день, подрядной организацией выполнены отсыпка территории, устройство бортовых камней, покрытия площадки, сборка и установка большей части МАФ-ов. Однако не в этом особенность проекта.

«Уникальность данной площадки состоит в том, что есть сопряжение, так скажем, трех направлений — спорт, дети и подростки. Совместно с ТОС «Черный Мыс», проектом предусматривалась установка видеокамер, зоны Wi-Fi, это большой плюс для развития инфраструктуры города и удобства жителей», — рассказал директор подрядной организации ООО «Стройматик» Роман Сердюков.

Отметим, что строительство спортплощадки было выполнено в рамках программы инициативного бюджетирования. Подробнее о возможностях проекта сообщила директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

«У нас в городе уже несколько лет работает инициативное бюджетирование и накоплена большая практика. Стоит отметить, что инициаторами проекта могут быть группа граждан не менее трех человек, ТОС-ы, юридические лица или индивидуальные предприниматели. Подать проект можно каждые два рабочие дни каждый месяц. Стоимость одного проекта не более 7 миллионов рублей. Проект вносится в администрацию в определенной форме в соотвествии с думой города. Консультацией граждан занимаются МКУ «Наш город», которые готовы дать подробную консультацию, помочь заполнить проект и рассказать все нюансы», — заявила Маргарита Новикова.