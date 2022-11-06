Мост через реку Лямин разводить на время ледостава не будут

Жители Лямина и Сытомино на время ледостава не останутся без моста: разводить его не планируют, заявила начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Алла Вавилина.

«В период ледостава наплавной мост не будут разводить и жители поселений Лямина и Сытомино смогут передвигаться на своем транспорте, как обычно, — прокомментировала чиновница. — Корчеход осенью не проходит, шуги образовалось не так много, плюс низкий уровень воды способствует быстрому подмерзанию льда возле наплавного моста. И так как эта масса не большая, она не опасна для моста, и разводить не будут».

На наплавном мосту организовано круглосуточное наблюдение за состоянием его и подъездных путей. На период ледохода власти активизируют работу эвакуатора и бульдозера, подготовлены запасы материалов и инструмента для разводки и наведения моста: троса усиленной прочности, запасные якоря, скобы, зажимы, запас щебня для подсыпки берега в случае размывания береговых съездов течением, а также запасные части для эксплуатируемой техники.

Длина моста —150 метров, грузоподъемность — 60 тонн, по нему организовано двустороннее движение транспорта: напомним, что ранее, через понтонную переправу машины ездили только в одном направлении поочередно.