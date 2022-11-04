Жителей Сургута предупредили об опасностях на водоемах во время ледостава

Администрация Сургута попросила горожан воздержаться от выхода на лед, так как есть высокий риск провалиться в холодную воду. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. С приближением периода ледостава водные объекты представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также эксплуатации маломерных судов.

Ледоставом называется процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоемах. Период ледообразования – довольно опасное сезонное явление на водоемах.

«В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, предупреждения трагедий, управление по делам ГО и ЧС Администрации города обращается к родителям несовершеннолетних детей, рыбакам-любителям, охотникам воздержаться от выхода в данный период на водные объекты», –подчеркнули в администрации.