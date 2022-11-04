​Мастерская «Шьем для наших. Югра» обрела свое помещение в Сургуте

Мастерская «Шьем для наших. Югра», волонтеры которой создают необходимую амуницию и одежду для мобилизованных россиян, получили в подарок от администрации и партии «Единая Россия» швейную машинку. Это позволит швеям выполнять тяжелую обработку материалов, необходимых для производства тактических носилок, подсумок для раций, аптечек. Кроме того, рукодельницам выделили место для швейной мастерской в одном из помещений МКУ «Наш город» на ул. Мелик-Карамова, д. 74А.

Заместитель председателя объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района Сергей Подосинников выразил благодарность руководителю мастерской Юлии Полянской и её команде: «Вы – молодцы! Не остались в стороне! Делаете всё в силу своих возможностей для наших ребят, которые находятся в зоне боевых действий. И эта швейная машинка, в большей степени, не подарок, а средство, с помощью которого нашим ребятам сошьют дополнительную защиту».