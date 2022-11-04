Житель Сургута ответит по закону за кражу труб с месторождения

Сургутянин похитил буровые трубы, весом более тонны, с месторождения. Инцидент произошел в середине октября – на объекте злоумышленник работал водителем. Мотивом преступления стало желание обогатиться: мужчина сдал украденное в пункт приема лома, а деньги потратил на себя.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.