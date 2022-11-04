Сургутский суд вынесет приговор мужчине, который домогался ребенка

В Сургуте будут судить 51-летнего мужчину, который домогался десятилетнюю девочку. Инцидент произошел в январе 2022 года – обвиняемый встретил ребенка на улице, начал спрашивать о ее взаимоотношениях с мальчиками и предлагал совершить некие действия сексуального характера за вознаграждение.

Школьница отказалась и попыталась уйти, но обвиняемый стал ее преследовать, надеясь настигнуть свою жертву в подъезде. Однако мужчину остановила консьержка.

Отмечается, что горожанин уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Обвиняемый под тяжестью собранных доказательств признал вину. Также следователями собраны иные доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СКР по Югре.