До конца 2023 года газ подведут к 121 домовладению в нескольких микрорайонах и поселках Сургута

До конца 2023 года газ подведут к 121 домовладению в поселках Снежном, Лунном, Черный мыс, Таежном, микрорайонах 29а, 30«б» и 46. Работы будут выполнены в рамках социальной догазификации, в ходе которой подведение газа до границ земельных участков жителей выполняется бесплатно.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача обеспечить догазификацию домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения. Задача в городе исполняется. В Сургуте создан муниципальный штаб, который возглавляет Глава города. Штабом утвержден план-график догазификации, в который на сегодня входит 121 домовладение. План рассчитан на 2022-2023 годы. В этом году предусмотрена догазификация 14 домовладений в поселке Снежном и Лунном. В рамках данных мероприятий осуществляется реконструкция существующих сетей, строительство новых, установка газорегуляторных пунктов с подведением сетей до границ земельного участка», – поясняют в департаменте городского хозяйства Администрации Сургута .

В поселке Лунном продолжается строительство газопровода. До конца года в этом поселке подключат к газу три дома. В Снежном укладку газораспределительных сетей уже завершили и подключили газ к первому объекту.

В пределах своего земельного участка заявитель строит сети и устанавливает оборудование самостоятельно за свой счет. Правительством округа определена средняя величина затрат на эти цели – около 120 тысяч рублей. При этом предусмотрена компенсация расходов отдельным категориям граждан . Если же сети и оборудование на территории домовладения не будут готовы, договор может быть расторгнут, а дальнейшее подключение станет для заявителя платным.

Программа реализуется в заявительном порядке. Без заявки подведение газа не осуществляется.

«На участие в программе жители Сургута подали 359 заявок. 21 находится в работе, 12 отложены (ожидается предоставление полного пакета документов), 139 аннулированы (не был предоставлен полный пакет документов), 20 отменены заявителем, по 46 отказано (в связи с тем, что представлены документы не в полном объеме, дублирующая заявка, не соответствуют критериям догазификации). Заключено 116 договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, – отмечают в компании «Сургутгаз».

Что касается садово-огороднических объединений, заявка от садовых объединений подается коллективная, подведение газа осуществляется бесплатно лишь до границ кооператива. По территории СОТ газификация производится за счет собственников земельных участков.

Перед отправкой заявки необходимо проверить возможность подключения домовладения к сетям газораспределения на официальном сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru/.

Заявку на подключение (технологическое присоединение) можно направить через личный кабинет на сайтах Единого оператора газификации, «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги) либо обратиться лично в газораспределительную организацию ОАО «Сургутгаз», которая реализует программу и находится адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 14а, строение 1, телефон: 8 (3462) 23-93-85. С графиками подключения можно ознакомиться по ссылке: http://admsurgut.ru/rubric/24355/Dogazifikaciya.

С информацией по реализации социальной программы газификации (догазификации) Югры можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/6836246/.

Действует интерактивная карта, с помощью которой можно определить включен ли населенный пункт в программу: https://connectgas.ru/gasification_program .