Экс-полицейские наркоконтроля в Сургуте получили реальные сроки за серию преступлений

Сургутский городской суд вынес приговор бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. Экс-полицейские Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. обвинялись в тяжких и особо тяжких преступлениях. Среди них: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств, служебный подлог, покушение на сбыт и сбыт наркотиков, хищение наркотиков, дача заведомо ложных показаний, нарушение неприкосновенности жилища, покушение на получение взятки, кража чужого имущества, а также мошенничество и похищение человека.

Оглашение приговора заняло три дня. Четверым соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы от 13 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Одному - четыре года тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, экс-полицейские должны заплатить штрафы от 1 до 1,7 млн рублей, троих лишили специальных званий, всем запрещено занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки.

«В зависимости от степени соучастия и роли в преступных действиях они признаны виновными в похищении человека, незаконном проникновении в жилище, незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, хищении наркотических средств, злоупотреблении полномочиями, превышении должностных полномочий, получении взятки, служебном подлоге, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, дачи заведомо ложных показаний в суде», - сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

Свою вину подсудимые не признали. Они утверждают, что их подставили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.