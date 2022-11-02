Сургут занял первое место в федеральном конкурсе на лучшую стратегию управления городом

Сургут одержал победу в конкурсе «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», который проходил на ХХ общероссийском форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

«Сургут представил свой опыт стратегического управления. Речь о подходах к решению задач, определении профессиональных векторов, преемственности и не только.Наши наработки оценены ведущими российскими экспертами и удостоены 1-го места среди муниципальных образований с численностью населения свыше 250 тысяч человек», - написал мэр Сургута на своей странице в VK.

Он добавил, что лауреатом конкурса стала и администрация Сургутского района — она победила в номинации для муниципальных образований с населением от 80 до 250 тысяч человек.