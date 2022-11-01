Систему стратегического планирования Сургутского района оценили на конкурсе в Санкт-Петербурге

Сургутский район получил награду в Финале VIII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2022) в номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования» среди муниципальных образований с численностью населения от 80 до 250 тысяч человек. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Кротко о проектах, которые мы представили на форуме: это конкретные мероприятия в сфере инвестпривлекательности муниципалитета, жилищного строительства и развития спорта. Они будут включены в бюджет Сургутского района в ближайшую трехлетку. Наверное, это и оценили так высоко члены жюри: конкретность и реальность всего нами озвученного. Округ на конкурсе представляли два муниципалитета — мы и Сургут. Коллеги из Сургута в своей номинации (муниципальные образования с численностью населения свыше 250 тысяч человек) тоже заняли первое место, поздравляю!» – прокомментировал глава Сургутского района.

По словам главы муниципалитета, в стратегии выделено три ключевых направления: это инвестиционная привлекательность, жилищное строительство и развитие спорта на территории района.