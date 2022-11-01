Мальчик, упавший с седьмого этажа в Сургуте, поправился за две недели

Полуторагодовалый мальчик, который выпал в Сургуте из окна седьмого этажа, был выписал из травмбольницы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. По словам специалистов, за малышом продолжается амбулаторное наблюдение.

«Меньше двух недель понадобилось детскому организму, чтобы при должном уходе и лечении восстановиться после тяжелой сочетанной травмы. При поступлении к нам мальчик находился в состоянии травматического шока, у него были диагностированы ушибы внутренних органов и переломы», – рассказали в травмцентре Сургута.

За ребенком следила огромная команда врачей: бригада детского реанимационного отделения, ортопеды-травматологи, хирурги, физиотерапевты.