16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6229   EUR  61,1196  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...
Комментировать
0
В парке «За Саймой» появилась набережная. Оцените ее!
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте улицу Привокзальная отремонтировали спустя 20 лет

В Сургуте состоялось торжественное открытие обновленной улицы Привокзальная

В Сургуте улицу Привокзальная отремонтировали спустя 20 лет
Фото: Рамиль Нуриев

В Сургуте состоялось торжественное открытие движения по улице Привокзальной. Летом этого года дорога была перекрыта для капитального ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Завершён первый этап капитального ремонта улицы Привокзальной. Дорога нуждалась в ремонте около 20 лет… С сегодняшнего дня этот участок дороги открыт для движения транспорта. В следующем году мы продолжим работы, чтобы полностью завершить ремонт улицы Привокзальной», – заявил глава Сургута Андрей Филатов.

Всего дорожные рабочие обновили асфальтовое покрытие 600 метров автодороги, восстановили тротуары, смонтировали опоры освещения и светильники, а также впервые в Сургуте установили двусторонние тротуары. Однако это лишь первый этап ремонта, другие виды работ подрядчик планирует выполнить в следующем году.

«Второй этап предполагает демонтаж плит с основания проезжей части от ж/д вокзала до улицы Ивана Шидловского и устройство светобетонного покрытия и некоторых сетей коммуникации. Все работы по устройству тротуаров выполнили в этом году», – рассказал главный инженер строительной компании «Ювис» Антон Суворов.

Несмотря на возникшие трудности из-за перекрытого на ремонт участка дороги, жители микрорайона с терпением отнеслись к работам.

«Очень большая работа, мы очень довольны. Как и любой ремонт, он привнес свои неудобства и для проезда к ж/д вокзалу, и для сквозного проезда по микрорайону, но горожане терпеливо с этим справились. Теперь мы будем ждать окончание ремонта всей улицы Привокзальная», – отметила депутат городской Думы Эмилия Трапезникова.


нравится (3) не нравится (3)
Сегодня в 15:17, просмотров: 309, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре с 2023 года могут повыситься цены на проезд в автобусах 534
  2. Власти Сургута изъяли земельный участок, ранее отведенный под приют для животных 388
  3. В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации 386
  4. В России начался осенний призыв 380
  5. Более 500 срочников из Сургута и Сургутского района призовут на срочную службу 369
  6. «Сургутнефтегаз» вошел в ТОП-5 самых прибыльных организаций по версии Forbes 343
  7. ​В СурГУ обсудили актуальные вопросы здоровьесбережения человека на Севере 342
  8. Бывший инспектор Жилстройнадзора Югры выплатит штраф в размере 4,2 млн рублей за взятку 335
  9. ​В Югре молодой водитель учинил ДТП с пострадавшими 331
  10. За сутки югорчане перевели более двух миллионов рублей мошенникам 322
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2564
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2424
  3. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 2170
  4. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 2159
  5. ​Проект «Сургут — наш общий дом»: промежуточные итоги. Ванда Болотнова // ONLINE 2132
  6. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 2040
  7. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1803
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 1777
  9. ​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи? 1773
  10. ​В Югре 31 октября завоют сирены 1751
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40902
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8882
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 8539
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6114
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4198
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4175
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3875
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3322
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 3034
  10. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2996

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика