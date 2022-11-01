В Сургуте состоялось торжественное открытие обновленной улицы Привокзальная

В Сургуте состоялось торжественное открытие движения по улице Привокзальной. Летом этого года дорога была перекрыта для капитального ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Завершён первый этап капитального ремонта улицы Привокзальной. Дорога нуждалась в ремонте около 20 лет… С сегодняшнего дня этот участок дороги открыт для движения транспорта. В следующем году мы продолжим работы, чтобы полностью завершить ремонт улицы Привокзальной», – заявил глава Сургута Андрей Филатов.

Всего дорожные рабочие обновили асфальтовое покрытие 600 метров автодороги, восстановили тротуары, смонтировали опоры освещения и светильники, а также впервые в Сургуте установили двусторонние тротуары. Однако это лишь первый этап ремонта, другие виды работ подрядчик планирует выполнить в следующем году.

«Второй этап предполагает демонтаж плит с основания проезжей части от ж/д вокзала до улицы Ивана Шидловского и устройство светобетонного покрытия и некоторых сетей коммуникации. Все работы по устройству тротуаров выполнили в этом году», – рассказал главный инженер строительной компании «Ювис» Антон Суворов.

Несмотря на возникшие трудности из-за перекрытого на ремонт участка дороги, жители микрорайона с терпением отнеслись к работам.

«Очень большая работа, мы очень довольны. Как и любой ремонт, он привнес свои неудобства и для проезда к ж/д вокзалу, и для сквозного проезда по микрорайону, но горожане терпеливо с этим справились. Теперь мы будем ждать окончание ремонта всей улицы Привокзальная», – отметила депутат городской Думы Эмилия Трапезникова.