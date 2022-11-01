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​В СурГУ обсудили актуальные вопросы здоровьесбережения человека на Севере

Для работы в Симуляционно-тренинговом аккредитационном центре СурГУ было приобретено уникальное оборудование

​В СурГУ обсудили актуальные вопросы здоровьесбережения человека на Севере
Фото: Ксения Радионова

В этом году для работы в Симуляционно-тренинговом аккредитационном центре СурГУ было приобретено уникальное фантомное оборудование для занятий ординаторов и практикующих врачей. 28 октября, впервые в регионе специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга провели мастер-класс по интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии. «Это станет необходимым подспорьем для подготовки молодых кадров по программам специалитета и ординатуры», – сообщила доктор медицинских наук, профессор, директор Медицинского института СурГУ Людмила Коваленко в рамках проведения VII Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере».

Она прошла в смешанном формате, собрав на одной площадке ученых, практикующих врачей и ведущих специалистов из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Архангельска, Уфы, Донецка, Чебоксар, Новосибирска. Главная цель – обсуждение фундаментальных, клинических, профилактических, медико-организационных проблем здоровьесбережения человека в условиях Севера, а также актуальных аспектов медицинского образования.

В своем докладе Людмила Васильевна подчеркнула важность стратегических проектов, реализующихся на базе университета – это «Цифра нефти», «Кадры для цифровой экономики», «Молодежное предпринимательство», «Таланты-2030», «Югра-Ген». Разработка и внедрение биомедицинских технологий, методов молекулярно-генетической диагностики, персонифицированных подходов к лечению и профилактике кардиологических, онкологических и нейродегенеративных заболеваний в сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными партнерами – основная миссия проекта «Югра-Ген». Он реализуется совместно с научно-исследовательскими институтами других регионов и федеральными центрами. В его структуре четыре проекта: «Исследование геномных особенностей кишечного микробиома у жителей Югры с хронической сердечной недостаточностью и определение возможности направленного ремоделирования микробиома с помощью пищевых полифенолов», «Профиль метилирования ДНК у коренного и пришлого населения округа как эпигенетический биомаркер возраст ассоциированной сердечно-сосудистой патологии и возможности ее персонализированной ранней диагностики», «Персонализированный сервис для цифрового сопровождения постинфарктных пациентов с высоким генетическим риском «Код жизни», «Создание геномных и постгеномных технологий для преодоления проблем устойчивости злокачественных опухолей к лекарственной терапии». Все ради того, чтобы сохранить здоровье населения, увеличив среднюю продолжительность жизни югорчан до 78 лет. Такая задача стоит к 2030 году.

К слову, создание консорциума «Югра-Ген» предопределило создание Центра высоких биомедицинских технологий НТЦ UNITY PARK. Это совместный продукт Сургутского госуниверситета и Сургутского научно-технологического центра. На его базе предполагается работа шести лабораторий – молекулярно-генетических методов исследования, клеточных технологий, масс-спектрометрии, микрофлюидных технологий, биоинформатики, а также Биобанка. Открытие UNITY PARK запланировано на 2025 год.

Сергей Косенок, ректор СурГУ, отметил, что темы, которые оказываются в центре внимания участников конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере» (а ее уверенно можно назвать визитной карточкой института), объединяют медицинское сообщество в целях всестороннего развития здравоохранения и медицинской науки, а также повышения профессионализма медицинских работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В рамках работы девяти секций были рассмотрены вопросы профилактической и кардиоваскулярной медицины, хирургии, педиатрии. Представлены клинические случаи в области акушерства, гинекологии и перинатологии, инновационные методы в лечении внутренних болезней, технологии для жизни в фундаментальных исследованиях и практике врача. С докладами выступили специалисты в области фундаментальной медицины, изучающие негативные факторы влияния на здоровье человека и клиницисты, ведущие активную борьбу с их последствиями. Свыше 1800 человек стали активными слушателями научно-практической конференции.

Научное мероприятие, которое имеет практическую значимость в установлении связей в области современных научных знаний, стало одной из школ передового опыта в медицине и организации здравоохранения. Результаты совместной деятельности станут стимулом для опережающих прикладных исследований в экстремальных условиях Севера.

Об университете: СурГУ – первый университет на территории Югры, был основан в 1993 году. В рамках проекта по господдержке университетов «Приоритет-2030» к 2024 году СурГУ должен войти в сотню университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы.

Реализация стратегических проектов в СурГУ: В соответствии с программой развития в Сургутском государственном университете реализуются пять стратегических проектов: «Цифра нефти», «Кадры для цифровой экономики», «Молодежное предпринимательство», «Таланты-2030», «Югра-Ген». Главная цель проекта «Югра-Ген» – разработка и внедрение биомедицинских технологий, методов молекулярно-генетической диагностики, персонифицированных подходов к лечению и профилактике кардиологических, онкологических и нейродегенеративных заболеваний в сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными партнерами.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 342, комментариев: 0
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