Сургутские врачи прооперировали пенсионера с инфарктом и тромбозом

В Сургутской окружной клинической больнице прооперировали 59-летнего местного жителя с инфарктом, у которого также случился тромбоз бедренной артерии. Пенсионеру провели операцию по устранению тромбов, однако этого оказалось недостаточно и медики приняли решение перевести пациента в профильное отделение сосудистой хирургии СОКБ.

«Рентгенхирурги учреждения выполнили эндоваскулярную атертромбэктомию. Т.е. через прокол в кровеносное русло ввели специальный катетер и через него, с помощью специальных инструментов, раздробили и удалили тромбы из бедренной артерии. Вторым этапом хирургического лечения стали - баллонная ангиопластика и стентирование пораженной артерии», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Пациент себя чувствует хорошо и готовится к выписке домой под наблюдение сосудистого хирурга медучреждения.