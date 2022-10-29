Информацию об издевательствах школьников над одноклассниками в Сургуте проверяют следователи

В Сургуте следователи организовали проверку сообщений СМИ о том, что в одной из школ города ученики нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР. Изначально информация об издевательствах появилась в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику», - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.