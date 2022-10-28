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Дорожные работы на улице Привокзальной Сургута завершатся к 1 ноября

В Сургуте близятся к завершению дорожные работы на улице Привокзальная

Дорожные работы на улице Привокзальной Сургута завершатся к 1 ноября
Фото: администрация Сургута

В Сургуте до 1 ноября запланировано завершение первого этапа дорожных работ по улице Привокзальная в районе городского ж/д вокзала. Капитальный ремонт выполняется в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данный момент ведется монтаж опор освещения светильников.

«Эта территория входит в мой избирательный округ и любой ремонт, конечно, вызывал некоторые неудобства. Это и проезд к ж/д вокзалу, и сквозной проезд по всему поселку железнодорожников. Тем не менее, горожане терпеливо с этим справились и это оправдалось. Сделали наверное даже чуть больше, чем ожидали. Мы очень благодарны за такую работу. Конечно, она еще не закончена, но мы и дальше потерпим до завершения ремонта на улице», — подчеркнула депутат городской Думы Эмилия Трапезникова.

Завершить ремонтную кампанию в подрядной организации «Ювис» намерены в следующем году. Стоит отметить, что общая стоимость муниципального контракта по дорожным работам на улице Привокзальная составила более 462 миллионов рублей.

«В этом году выполнен капитальный ремонт от улицы Толстого до улицы Грибоедова. В следующем году планируем продолжить капитальный ремонт от улицы Грибоедова до улицы Ивана Шидловского. Основные работы будут выполнятся в следующем году, потому что контракт рассчитан на два года. То, что было запланировано в этому году — выполнено на 100 процентов, сейчас проводится монтаж опор освещения светильников, закончим к понедельнику», — отметил главный инженер строительной компании «Ювис» Антон Суворов.

Разговоры о планах начала ремонтной кампании в районе ж/д вокзала велись не первый год. Заместитель председателя постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города Богдан Гужва отметил важность капитального ремонта автодороги и активность горожан в решении вопросов города.

«Предшествовала большая работа, необходимо было совместно с администрацией города доказать актуальность этой проблемы. Позднее этот вопрос был вынесен на голосование и люди поддержали проект большинством голосов. Это показывает большое значение участия жителей города в решении проблем в определении приоритетности строительства дорог. Видно, что люди активно приняли участие и я призываю сургутян в дальнейшем так же активно участвовать в судьбе нашего города», — добавил Богдан Гужва.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 100, комментариев: 0
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