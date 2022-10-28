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Аэропорт Сургута переходит на зимнее расписание

Аэропорт Сургута перейдет в конце октября на зимний график работы

Аэропорт Сургута переходит на зимнее расписание
Фото: Аэропорт Сургут

Международный аэропорт «Сургут» перейдет с 30 октября на зимний график работы, который будет действовать до 26 марта 2023 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. На этот период запланированы прямые рейсы по 35 маршрутам.

Лидером внутренних авиалиний станет маршрут «Сургут – Москва», по которому самолеты ежедневно осуществляют по семь рейсов в сутки, пишет «ОМЕДИА!». Традиционными направлениями останутся Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Самара, Уфа.

«Что касается дальнего зарубежья, до 19 ноября остается доступна Турция. Полеты в Анталью – 2 раза в неделю по средам и субботам, а уже с 3 декабря наш базовый перевозчик компания «ЮТэйр» планирует выполнение полетной программы по маршруту Сургут – Дубай. Прямой рейс, время в пути – порядка 6 часов, полеты будут осуществляться еженедельно по субботами. В Арабские Эмираты планируют летать всю зиму, вплоть до 25 марта», – рассказала руководитель группы корпоративных коммуникаций АО «Аэропорт Сургут» Анастасия Попушой.

Для работы предстоящей зимой подготовлено 150 единиц спецавтотранспорта. В полном объеме закуплены реагенты от гололеда, уточнили в пресс-службе аэропорта.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 205, комментариев: 0
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