Как Сургут расселяет аварийное жилье и уменьшает дебиторскую задолженность

Глава Сургута Андрей Филатов провел очередное заседание штаба – на этот раз посвященного вопросам улучшения жилищных условий. В программе были темы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также положения дел в сфере дебиторской задолженности.

Если говорить в принципе о жилищном строительстве, то на текущий момент в 2022 году введено 185 тысяч квадратных метров. Из них 165 тысяч относится к многоквартирникам, а остальное – индивидуальные и садовые дома. По данным и.о. главного архитектора Сургута Алексея Усова, до конца года предполагается завершить еще пять многоквартирных домов, что выведет город на итоговый результат примерно в 250 тысяч квадратных метров за год. Вообще ранее план был 200 тысяч, но в середине года его пересмотрели в сторону увеличения на 50 тысяч, и, судя по всему, он будет выполнен.

Если говорить о сносе ветхих и аварийных домов, то в 2022 году под расселение и последующий демонтаж должны были пойти 42 дома, но в итоге администрация перевыполнила этот план. Новые квартиры или компенсационные выплаты получили жители 44 домов. Снесли пока 41, но до середины ноября оставшиеся три дома также будут демонтированы, отчитался заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сергей Алексеев.

В следующем году около 400 сургутских семей, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, смогут рассчитывать на переселение. На сегодня уже 75 семей поменяли место жительства. Всего расселено более 2,7 тысячи кв. м жилья.

Администрация Сургута продолжает переселять граждан, проживающих в ветхом жилфонде. В рамках программы «Содействие развитию жилищного строительства», в которую входят дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, расселено 18 семей. Большая часть из них переехали в новые квартиры, другие получили денежное возмещение. Всего расселено более 800 кв. м жилых помещений.

Еще один пласт работы, который был спущен из округа – провести ревизию условий, в которых живут семьи с инвалидами. Таковых у нас более 12 тысяч. Особое внимание правительство региона поручило уделить тем, кто относится к маломобильным группам – проще говоря, колясочникам. Важно, чтобы дома, где они живут, были оборудованы необходимыми элементами безбарьерной среды. По словам Сергея Алексеева, в 22 случаях специалисты администрации нашли вариант, как улучшить условия для перемещения колясочников, и еще в 14 постановили, что необходимо переселить инвалидов на новое подходящее место. Для 12 из них квартиры уже купили, в декабре их ждет переезд. Но это далеко не все – ожидается, что по итогам дальнейшей ревизии еще около ста семей могут попасть в критерии на замену жилья.

По словам депутата думы Сургута Татьяны Калиниченко, за последние годы администрация совершила настоящий прорыв в сфере улучшения жилищных условий горожан. «Раньше во время наших ежегодных отчетов перед избирателями тема о переселении из ветхого и аварийного жилья была основной, а теперь вопросы в основном касаются дворовых территорий и проездов. В этом смысле мы является своего рода индикаторами решения тех или иных проблем», – отметила парламентарий. Андрей Филатов сказал, что сейчас администрация как раз обратила особое внимание на состояние межквартальных проездов, и эта проблема так же будет последовательно решаться.

Татьяна Калиниченко также рассказала о своих избирателях из 22-23 микрорайонов, которые оказались в сложном положении. Они живут в аварийных домах, из которых их должен был переселить «Северстрой». Компания взяла на себя юридические обязательства, но обанкротилась, создав кучу проблем с дольщиками. Однако жители аварийных домов оказались в странном правовом положении – формально город про них «забыл», так как обязательства по расселению взял на себя застройщик, а юридического механизма по разрыву этого соглашения с уже несуществующей фирмой нигде не был прописан. Однако сейчас ситуация сдвинулась, и уже с января начнется расселение этих семей усилиями администрации.

Что касается дебиторской задолженности, то и тут есть некоторые подвижки. В плане муниципального имущества она сейчас составляет 29 млн рублей. Для сравнения – только за три квартала 2022 года бюджет получил за сдачу в аренду муниципального имущества 57 млн рублей, а дебиторка за этот период составила 780 тысяч.

Что касается долгов арендаторов за предыдущие периоды, то там статистика следующая: 66 процентов этой суммы (около 18 млн) это обязательства компаний, которые либо обанкротились, либо находятся в состоянии ликвидации, еще 28 процентов (8 млн) находятся в исполнительном производстве, и по 1,6 млн идет претензионная и судебная работа. С некоторыми недобросовестными арендаторами город просто расторгает договоры, для некоторых была предусмотрена санкция в виде ограничения на попадание в неоплаченное муниципальное помещение, но пока от нее отказались. Ибо кризис, санкционное давление и так далее, нужно быть бережнее к бизнесу.

Дебиторская задолженность по земле куда мощнее – 235 млн рублей. И с взысканием по ней есть некоторые проблемы – как раз из-за многочисленных послаблений и льгот в отношении бизнеса. Но Андрея Филатова такой подход не устроил: «235 млн рублей это большие деньги, которыми мы должны исполнять обязательства перед жителями города. У нас много задач, которые нужно выполнять. А все договоры аренды у нас добровольные, и бизнес должен понимать, что обязательства по ним мы несем взаимные. Понятно, что бывают некоторые временные сложности, которые не позволяют вовремя оплатить аренду, но подход у нас должен быть индивидуальным для каждого случая. Потому как системно накапливать эту дебиторскую задолженность мы не можем. Это деньги жителей нашего города, и относиться к ним мы должны соответственно».

Представитель правового управления рассказала, что в настоящий момент направлены только три иска по взысканию долгов по аренде. Не потому, что поводов для суда мало, а потому что многие компании идут на досудебное урегулирование при получении претензии со стороны администрации. Но Андрей Филатов был непреклонен – по его словам, городская власть должна делать все, чтобы платежи поступали безусловно и вовремя, не доводя ни до претензионной работы, ни, тем более, до судебных тяжб.

При поддержке администрации Сургута