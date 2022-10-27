Две сургутянки обратились в травматологию из-за переломов после падения на льду

Врачи сургутской травматологии открыли сезон «гололедных травм» – только сегодня утром помощь докторов потребовалась двум женщинам с переломами лучевой кости после падения на обледенелой дорожке.

«В сургутской травматологической больнице готовы к сезону повышенного травматизма. Врачи клиники владеют всеми эффективными методиками лечения переломов различной сложности, а реабилитационная служба закрепляет результат на этапе восстановления. Как и сезонные инфекционные заболевания, гололёдные травмы имеют негативный экономический эффект. По данным Роспотребнадзора, на них приходится 15% случаев временной потери трудоспособности», – прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Врачи рекомендуют внимательно следить за прогнозом погоды, заблаговременно подготовить подходящую обувь, осторожно и медленно переходить через обледеневшие участки. Пожилых людей также просят использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Более подробно о том, как правильно выбрать нескользящую обувь – читайте в нашем материале.