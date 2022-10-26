Совет депутатов Сургутского района рассмотрит вопрос об отставке главы Барсово

Главу Барсово Вячеслава Позднякова могут отправить в отставку. Вопрос об этом может быть рассмотрен Советом депутатов сургутского района 2 ноября. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«Совет депутатов состоялся в присутствии прокурора Сургутского района. По его итогам губернатору Югры направлена инициатива об отставке Позднякова. Она будет рассмотрена в течение суток», – заявил источник.

Отмечается, что такое решение было принято после проверки районной прокуратуры о возможном наличии конфликта интересов в действиях мэра. В 2018 году падчерица Позднякова, работая в МКУ «Административно-хозяйственное управление», купила квартиру в доме, который позже признали аварийным. Предполагается, что девушка заранее могла знать о скором расселении.

Журналистам «Вестника» глава Барсово сообщил, что не согласен с обвинением прокуратуры. По его словам, квартира приобреталась бабушкой падчерицы. Кроме того, переселение происходило на общих основаниях без участия самого Позднякова.

Напомним, что глава Барсово Вячеслав Поздняков был переизбран на новый срок в сентябре 2022 года.