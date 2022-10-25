В Думе Сургута обсудили строительство парковок у медучреждений

У двух медицинских объектов в Сургуте появятся свои парковки – это объекты на улице Пушкина и на Набережном проспекте. Об этом в ходе заседания думского комитета по социальной политике заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов. По его словам, стоимость работ на этих двух участках составляет более четырех миллионов. Завершение строительства намечено на конец октября.

«А в чем причина задержки в сдаче парковок? Есть ли прогноз по окончанию возведения?» – спросила председатель комитета Эмилия Трапезникова.

Чиновники отметили, что всему виной нарушение логистики и отсутствие поставок материалов. Также стало известно, что по обоим объектам уже проводится приемка, поэтому больше никаких проблем возникнуть не должно.

Депутаты также обратили внимание на проблему отсутствия машиномест у кардиоцентра и у поликлиники на проспекте Комсомольском: «Мы по поликлинике №2 предлагали несколько вариантов. Например, создать парковку за счет придомовой территории или создать ее в рамках строительства продолжения проспекта. Есть ли такая возможность?» – поинтересовалась Трапезникова.

Директор департамента архитектуры и градостроительства сообщил, что работа по созданию парковочных мест в пятом микрорайоне ведется – на данный момент идет обсуждение о межевании земли, только после этого можно запланировать возведение объекта. Готового решения по проблеме во втором микрорайоне пока нет.

Отметим, что с 2018 по 2021 годы в Сургуте построено восемь парковок у медицинских учреждений.