Полиция сняла с рейса «Сургут – Москва» мужчину, который громко матерился и махал руками

Житель Саратовской области был снят с самолета рейса «Сургут – Москва». По информации МВД на транспорте, пьяный пассажир громко матерился и махал руками, при этом на замечания со стороны других людей и бортпроводников он никак не реагировал. Отмечается, что инцидент произошел 24 октября.

«Нарушитель снят с рейса и доставлен в Линейное отделение полиции в аэропорту города Сургут, где на него был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.