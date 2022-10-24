Прокуратура помогла сургутянину вернуть удержанные приставами деньги

Житель Сургута обратился в прокуратуру с жалобой на судебных приставов. В ходе проверки выяснилось, что у горожанина в рамках открытого исполнительного производства незаконно удержали деньги.

«Неоднократные обращения жителя города в территориальное отделение судебных приставов остались без удовлетворения», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Сургута внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО, потребовав устранить допущенные нарушения. Лишь после этого необоснованно удержанные деньги вернули заявителю в полном объеме.