В Сургуте ищут пропавшего пожилого мужчину

В Сургуте волонтеры ищут пропавшего 65-летнего Александра Подгорбунских. Его местонахождение неизвестно с 22 октября, сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Александр Подгорбунских, 1956 г. р. С 22 октября 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров. Был одет в пуховик, спортивные брюки, вязаную шапку и зимние черные ботинки. С собой у него была черно-зеленая спортивная сумка. Приметы: голубые глаза, седые волосы, худощавое телосложение.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8-905-055-26-49 и 8-982-22-49-767. Также можно обратиться на круглосуточную горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112.