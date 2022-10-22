Администрация Сургута и 2ГИС подписали соглашение об актуализации карт

Власти Сургута подписали соглашение с 2ГИС – теперь карта города будет более актуализирована. Например, горожане смогут следить за движением автобусов.
«В рамках соглашения мы будем предоставлять населению актуальную социально-значимую информацию. Мы уже сотрудничали с администрацией города в рамках первого соглашения и предоставляли жителям информацию о предприятиях местного значения – это местные товаропроизводители и нестационарные коммерческие объекты. Сейчас это соглашение продлено и расширено», — рассказал региональный управляющий «2ГИС Сургут» Евгений Рыбочкин.
На картах также можно будет найти:
- нестационарные торговые объекты;
- производства и места реализации товаров местных производителей;
- предприятия общественного питания;
- торговые, деловые и офисные объекты, а также гостиницы;
- объекты культуры и туристской привлекательности;
- предприятия и организации систем здравоохранения, образования, связанных с отдыхом и досугом, а также спортивно-оздоровительные учреждения;
- озелененные территории;
- остановки общественного транспорта, предприятия и организации пассажирского транспорта и связи;
- автопарковки и велопарковки.
На сегодняшний день «2ГИС» работают над туристическими слоем. Пользователи могут зайти в приложение и узнать расположение памятников и парков в городе.