Сургутские таксисты готовят акцию протеста из-за низких тарифов

Таксисты Сургута недовольны условиями труда и готовят акцию протеста. Сбор водителей запланирован на 8 часов утра 25 октября на территории Ледового дворца, сообщается в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Будет встреча с телевидением и обсуждать будем произвол, который творится в Яндексе! С нас кофе и печеньки», – говорится в сообщении.

Больше всего таксисты недовольны низкими тарифами. По их словам, они даже ниже, чем были в 2019 году.

«Хватит возить по цене автобуса! Мы не зарабатываем! Если посчитать, сколько мы тратим на топливо, мойку, ремонты и обслуживание машины, то мы просто прокатываем свое время! На все цены выросли, в том числе продукты и жкх, а мы все так и катаем по 100 р.», - пишут организаторы акции.

Ранее в городах ХМАО уже проходили акции протестов таксистов. В 2019 году забастовку устроили водители Сургута, а весной 2021-го - таксисты Нефтеюганска, напоминает «Вестник Сургутского района». Тогда поводом для недовольства также стали низкие цены на проезд.