Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 октября

Фестиваль «Югракон»

Место проведения: поселок Солнечный, улица Спортвиная, 1. Время: 12:00.

В поселке Солнечный (Сургутский район) вновь состоится знаменитый фэнтезийный фестиваль «Югракон». Главными гостями фестиваля станут актер, исполнивший роль Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Александр Сетейкин, комиксист Екатерина Волжина и автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов.

Одно из самых зрелищных событий – дефиле косплееров. Выступления участников будут оценивать жюри, звёзды столичного косплея – Игорь Альварес - Alvey Alvarez, талантливый дефилер и крафтер; Анна Вебер – Nova, мастер по пошиву и крафту; Евгений Васильев – GraysonFin один из самых популярных косплей-моделей в России.

Также для присутствующих выступит тюменская группа Gilead.

Вход свободный. 0+

Органный концерт «Классика и киноклассика»

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00.

Программа концерта:

И. С. Бах Фантазия и фуга до минор

В. Косма Три мелодии из фильма «Высокий блондин в чёрном ботинке»:

Dalma

Simba

Hora fetelor

Из репертуара оркестра Поля Мориа:

«Прости меня за мой каприз»

«El bimbo»

«Под музыку Вивальди»

«Жаворонок»

«Менуэт»

«Alla Figaro»

Из репертуара оркестра Джеймса Ласта:

Фолк-баллада The House of rising sun

К. Франсуа My way

Полёт кондора

Дж. Ласт Одинокий пастух

Р. Клайдерман Баллада для Аделины

Э. Морриконе Мелодия из фильма "Профессионал"

И. С. Бах Фантазия и фуга до минор

Исполняют:

Мария Блажевич/орган, Томск

Александр Грицко/флейта Пана, Сургут

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 500 рублей. 0+

Осенний Fest

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00.

На «Осеннем фестивале» жители и гости города смогут создать неповторимое осеннее настроение, принять участие в тематических сезонных воркшопах, послушать живую музыку в исполнении Натальи Борисовой, Кристины Весны, Глеба Дзюбы, Евгения Федулова и Розы Карим.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

23 октября

Мастер-класс «Фитодизайн»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Каждый участник сможет ощутить себя дизайнером. В процессе мастер-класса дети и взрослые изготовят авторскую закладку для книг, украсив её цветами, травами и листьями.

Проявите свои фантазию и талант!

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

Трансляция спектакля «В поисках птицы счастья»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00

Это чудесная сказка-фантазия о приключениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль.

В ночь под Рождество ребят посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна, она давно не встает с кровати, все время грустит, но продолжает верить в счастье! Дети отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Синюю Птицу, которая сможет исцелить девочку.

Сложные испытания настигнут брата и сестру на пути к заветной цели: из раза в раз Берилюна будет принимать образ то доброй, то злой Феи. Но благодаря помощи стихий: ветра, воды, огня и земли ребята легко справятся со всеми препятствиями.

Спешите на поиски вместе с нашими героями и погрузитесь в удивительную атмосферу неизведанного мира: откройте все таинственные двери в Царстве ночи, отыщите след птицы в Царстве воспоминаний, попробуйте выбраться из сказочного Черного леса, познайте две стороны блаженства и радости в Волшебных садах.

Но запомните! Птицу Счастья нельзя посадить в клетку и удерживать силой. Она нужна всем, чтобы научиться видеть радость в простых вещах, которые нас окружают: в чистом небе, звездах, весеннем дожде и любви близких людей.

Цена билета: бесплатно. 6+

Мастер-класс «Ветер с моря дул…»





Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию морского пейзажа.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+