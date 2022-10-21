Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 октября
Фестиваль «Югракон»
Место проведения: поселок Солнечный, улица Спортвиная, 1. Время: 12:00.
В поселке Солнечный (Сургутский район) вновь состоится знаменитый фэнтезийный фестиваль «Югракон». Главными гостями фестиваля станут актер, исполнивший роль Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Александр Сетейкин, комиксист Екатерина Волжина и автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов.
Одно из самых зрелищных событий – дефиле косплееров. Выступления участников будут оценивать жюри, звёзды столичного косплея – Игорь Альварес - Alvey Alvarez, талантливый дефилер и крафтер; Анна Вебер – Nova, мастер по пошиву и крафту; Евгений Васильев – GraysonFin один из самых популярных косплей-моделей в России.
Также для присутствующих выступит тюменская группа Gilead.
Вход свободный. 0+
Органный концерт «Классика и киноклассика»
Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00.
Программа концерта:
И. С. Бах Фантазия и фуга до минор
В. Косма Три мелодии из фильма «Высокий блондин в чёрном ботинке»:
- Dalma
- Simba
- Hora fetelor
Из репертуара оркестра Поля Мориа:
- «Прости меня за мой каприз»
- «El bimbo»
- «Под музыку Вивальди»
- «Жаворонок»
- «Менуэт»
- «Alla Figaro»
Из репертуара оркестра Джеймса Ласта:
- Фолк-баллада The House of rising sun
- К. Франсуа My way
- Полёт кондора
- Дж. Ласт Одинокий пастух
- Р. Клайдерман Баллада для Аделины
- Э. Морриконе Мелодия из фильма "Профессионал"
- И. С. Бах Фантазия и фуга до минор
Исполняют:
Мария Блажевич/орган, Томск
Александр Грицко/флейта Пана, Сургут
Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 500 рублей. 0+
Осенний Fest
Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00.
На «Осеннем фестивале» жители и гости города смогут создать неповторимое осеннее настроение, принять участие в тематических сезонных воркшопах, послушать живую музыку в исполнении Натальи Борисовой, Кристины Весны, Глеба Дзюбы, Евгения Федулова и Розы Карим.
Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+
23 октября
Мастер-класс «Фитодизайн»
Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.
Каждый участник сможет ощутить себя дизайнером. В процессе мастер-класса дети и взрослые изготовят авторскую закладку для книг, украсив её цветами, травами и листьями.
Проявите свои фантазию и талант!
Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+
Трансляция спектакля «В поисках птицы счастья»
Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00
Это чудесная сказка-фантазия о приключениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль.
В ночь под Рождество ребят посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна, она давно не встает с кровати, все время грустит, но продолжает верить в счастье! Дети отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Синюю Птицу, которая сможет исцелить девочку.
Сложные испытания настигнут брата и сестру на пути к заветной цели: из раза в раз Берилюна будет принимать образ то доброй, то злой Феи. Но благодаря помощи стихий: ветра, воды, огня и земли ребята легко справятся со всеми препятствиями.
Спешите на поиски вместе с нашими героями и погрузитесь в удивительную атмосферу неизведанного мира: откройте все таинственные двери в Царстве ночи, отыщите след птицы в Царстве воспоминаний, попробуйте выбраться из сказочного Черного леса, познайте две стороны блаженства и радости в Волшебных садах.
Но запомните! Птицу Счастья нельзя посадить в клетку и удерживать силой. Она нужна всем, чтобы научиться видеть радость в простых вещах, которые нас окружают: в чистом небе, звездах, весеннем дожде и любви близких людей.
Цена билета: бесплатно. 6+
Мастер-класс «Ветер с моря дул…»
Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.
Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию морского пейзажа.
Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+