Как «Соцветие» стало одним из важных мероприятий года

Говоря о больших событиях, связанных с единением и дружбой большого количества разных народов в Сургуте, нельзя не вспомнить про уникальное событие – фестиваль национальных культур «Соцветие». В этом году он вернулся из коронавирусного «онлайна» в свой привычный формат. Давайте вместе вспомним, как это происходило и что получилось в итоге.

Два суровых ковидных года жители Югры провели в изоляции разной степени интенсивности. В некоторые моменты запрещено было даже выходить на улицу без маски, в некоторые – ограничения отступали. Но разрешение на возврат к массовым уличным мероприятиям окружные власти и Роспотребнадзор дали только после серьезного отступления пандемии.

А до этого момента вся жизнь региона и Сургута ушла в онлайн. «Я бы не сказал, что учреждения культуры не работали в дистанционном режиме до тех ограничений, что наложила на нас пандемия. Но совершенно верно, что ситуация заставила нас совершенно иначе осмыслять и использовать этот формат. Опыт был непростым, но полезным и продуктивных с точки зрения приобретения новых профессиональных компетенций, а также обновления технической базы, необходимой для создания качественных онлайн-продуктов, – отмечает директор департамента культуры и молодежной политики города Сургута Антон Акулов. – Главным итогом этих ограничений как для профессиональных работников культуры, так и для зрителей и посетителей наших мероприятий стало понимание, насколько важно живое общение и взаимодействие. Как в концертных залах, так и в массовых мероприятиях под открытым небом».

«Соцветие», в свою очередь, так же не прерывалось на 2020-2021 годы, а искало и находило своих зрителей в онлайне. В течение этого периода «Старый Сургут» (оператор этого события в городе) вместе с соорганизаторами из числа общественных национально-культурных объединений записывали различные выступления творческих коллективов и выкладывали в социальных сетях.

Параллельно организаторы фестиваля не теряли время, а воспользовались паузой в проведении очных событий, чтобы тщательно подумать и покреативить на тему того, как «Соцветие» может качественно измениться и адаптироваться к новым условиям и, в том числе, запросам людей. Причем не только зрителей, но и самих национально-культурных объединений, которые тоже настроились на некоторое обновление программы. Итогом этой двухлетней работы стало «Соцветие», которое состоялось 5 июня на центральной площади города Сургута. На этот раз – никакого онлайна. Только личное присутствие, только культура.

Надо сказать, что количество участников фестиваля с точки зрения национально-культурных объединений оставалось стабильным в течение всех последних лет – от 15 до 17 этнических сообществ. А вот зрителей становилось все больше, и 2022 год повторил пиковое значение предыдущего фестиваля 2019 года – около 15 тысяч гостей (и это несмотря на весьма плохую погоду!) пришло поддержать земляков на центральную площадь города на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина.

Собственно, в этом есть первое значимое изменение, которое случилось с вернувшимся в оффлайн «Соцветием». Раньше фестиваль проходил в «Старом Сургуте» и на площади СурГУ, а в 2022 году вылился на более открытое и проходное место. Теперь это новая локация для проведения больших событий.

Второе важное изменение – в шоу-программе фестиваля появились два хэдлайнера. «Мы подобрали их не случайно. Это группа из Екатеринбурга, представляющая русскую культуру – «Солнцеворот», а также известная исполнительница, популяризирующая родную для себя культуру ханты и манси – Вера Кондратьева, – рассказывает Антон Акулов. – Надо сказать, что обоих хэдлайнеров характеризует интересное сочетание фольклора, глубинных элементов культуры своих народов, с яркой и впечатляющей подачей, ориентированной на широкую публику. В этом исполнении русские и хантыйские песни были понятны всем и очень тепло восприняты публикой. И после этого на сцену вышли творческие коллективы, представляющие общественные этнические объединения Сургута».

Еще одно важное новшество фестиваля в 2022 году – появление первого в своем роде «Детского Соцветия». Для него выделили отдельную площадку со своей сценой. Там в течение дня были представлены разнообразные национальные игры и забавы, работали аниматоры и ростовые куклы. Последние – особая фишка фестиваля. Пока все сидели по домам по ходу пандемии, организаторы предложили всем участвующим в «Соцветии» национально-культурным объединениям создать по одной такой ростовой кукле в соответствующих костюмах и оформлении. Получилась наглядная визуализация того, как выглядят представители тех или иных народов в национальных нарядах.

Также на «Детском Соцветии» можно было собирать паззлы в виде территории Югры. На отдельных элементах отражались разнообразных этносы, которые живут на территории Сургута и региона (вообще их больше 100). В такой доступной форме дети могли познакомиться с невероятным разнообразием народов и культур нашего города и округа.

Также детям на большом экране показывали различные мультики. Причем не только произведения, созданные большими федеральными студиями, но и локальные проекты, посвященные народным эпосам, легендам, мифам, сказкам. Несколько таких мультфильмов выдала студия «Аниматика», базирующаяся в культурном центре «Порт». Она на постоянной основе обучает детей созданию анимационных фильмов, визуализирующих культуру разных народов.

«Главная площадь Сургута, для которой мы с вами недавно выбирали название, впервые стала местом проведения одного из главных национальных праздников. Так колоритно, ярко и дружно прошел 23-й фестиваль национальных культур «Соцветие», – поделился впечатлениями глава города Андрей Филатов. – Этот праздник много лет объединяет сургутян – представителей более ста национальностей. Дает возможность ближе и глубже узнать другие культуры и традиции. Сегодня лично убедился в том, насколько многогранны и удивительны народы России. Они не просто мирно живут рядом друг с другом, они по-настоящему дружны и едины».

В некоторой степени центральная площадь стала одновременно городом мастеров, выставочной и концертной площадкой. Можно было посмотреть (и купить, и даже самим изготовить) на различные предметы и украшения разных народов. Общество русской культуры вообще принесла на свой стенд целый старинный ткацкий станок, который пользовался большой популярностью. Можно было попробовать угощения разных народов, принять участие в забавах, танцах, песнях.

«Мы очень соскучились по массовым мероприятиям, по нашим общим праздникам. Для нас эти два года стали возможностью переоценить свои проекты и придать им новый формат. Сургут город многонациональный, и для нас очень важны такие фестивали, где можно познакомился с культурой друг друга», – рассказал председатель региональной общественной организации Югры «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев.

«После двух лет ограничений я увидела главное: сургутский праздник неформальный. Дружба народов, проживающих в нашем городе настолько искренна, что это чувствовалось на каждом шагу, – поделилась впечатлениями известная сургутянка, общественница Ирина Сердюкова. – Я представляла русскую общину. Русский народ – не просто титульная нация, это объединяющее начало, это любовь к Сургуту, любовь к России. Наша страна за всю свою историю всегда берегла и сохраняла культуру, традиции, язык народов, проживающих на ее территории. Отмечу, что на этом фестивале была представлена новая молодежная диаспора ногайцев, которая активно включилась в наше пространство дружбы народов. Для Сургута это вовлечение, эта традиция сложилась еще во времена шести Всесоюзных ударных строек, и продолжается по сей день. И это прекрасно!»

Посетитель «Соцветия», вероятно, и не задумывается, и не представляет себе, насколько сложно собрать мероприятие, соорганизаторами которого являются более 15 различных структур. Цельный вид этого события – плод долгого и серьезного труда. «Мы понимаем, что «Соцветие» – это не лоскутное одеяло, а мероприятие, объединяющее всех участников и гостей. Поэтому благодарю представителей культурно-этнических организаций, которые были вовлечены в подготовку и проведение «Соцветия» в этом году, – отмечает Антон Акулов. – Без подобной работы, которую мы ведем сообща, этот фестиваль не насчитывал бы более чем 20-летнюю историю. Могу сказать, что председатели и участники этнических объединений с большим пониманием относятся к необходимости работать сообща, делиться друг с другом традициями, презентовать их широкой публике, обмениваться мнениями.

В этом году центральной и связующей мы сделали тему «100 языков – одна память». Она как нельзя лучше подходит и к самому принципу нашего фестиваля, и к объявленному президентом «Году культурного наследия народов России». Объединяющую тему вы отразили в прологовом действии: в самом начале председатели этнических объединений повязывали на «древо языков» ленточки, на каждой из которых слово «Соцветие» написано на их родном языке. Получилась красивая символическая церемония».

Стоит отметить также и то, что даже в ходе мероприятия организаторы не забывали про сбор мнений и обратной связи о происходящем. Непосредственных участников опрашивали при помощи анкет, в которых были как вопросы с разными вариантами, так и открытые – для получения интересных идей от гостей фестиваля. Аналогичную работу организовали и с представителями национально-культурных объединений, потому как «Соцветие» (как ни странно) – событие не только для широкой публики, но и для организующих свои площадки этнических сообществ. Для них это – повод не только на других посмотреть и себя показать, но и собраться и пообщаться в приятной праздничной атмосфере.

Как это все отразится на будущем «Соцветии» 2023 года – узнаем в следующем июне.

При поддержке администрации Сургута