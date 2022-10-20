Белый Яр получит школу с безбарьерной средой на 1100 мест

Власти Сургутского района подписали концессионное соглашение о строительстве школы на Белом Яру. Это будет объект с универсальной безбарьерной средой на 1100 мест. Появится образовательное учреждение в бурно развивающемся микрорайоне Гидронамыв. Максимальная стоимость проекта с учётом 10-летней эксплуатации объекта концессионером ориентировочно 3, 2 млрд рублей, в том числе 938,2 млн. – федеральный бюджет, 1,8 млрд. – региональный бюджет, 490 млн. – бюджет Сургутского района. Стоимость строительства - 1,7 млрд рублей.

«Концессия – замечательный механизм, по ней строятся аэропорты, дороги, мосты, гигантские объекты. Это достаточно удобно – объект появляется сейчас, а рассчитываешься в течение 8-15 лет. Это фактически рассрочка платежа, нежели ты одномоментно вкладываешься в строительство одного объекта, а тут можно единовременно получить гораздо больше объектов. Поэтому этот механизм на территории района зарекомендовал себя как достаточно эффективный. Две школы в Нижнесортымском и Солнечном построены и введены в срок. Замечательные проекты, школы удались на славу», - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Создание объекта осуществляется в рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа». Современное четырехэтажное здание, где разместятся классы, лаборатории, бассейн, зал хореографии, зал ЛФК, большой и средний спортивные залы, актовый зал, а также спортивная площадка. Проект аналогичный школам в Нижнесортымском и Солнечном.

Благодаря накопленному удачному опыту заключать концессионные соглашения властям Сургутского района сегодня стало проще, однако есть сложности скорее экономического характера.

«Механизм, можно сказать, «обкатан», проще стало чиновникам готовить документы. А вот с инвесторами гораздо сложнее стало. В чем сложность механизма? Это очень сложно. Сложно найти подрядчика, инвестора. По Солнечному и по Нижнесортымскому школы построены, введены, а мы еще 8 лет будем рассчитываться за них. Мало, кто на таких условиях в наше нестабильное время готов зайти. Инвестор же заходит со своими деньгами, а мы потом по частям отдаем», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сегодня в двух школах Белого Яра занимается 2757 детей. Доля обучающихся во вторую смену составляет 23,5%. Планируется, что с вводом нового объекта, ученики Белого Яра смогут перейти на обучение в первую смену, но все будет зависеть от демографической ситуации. Для жителей Гидронамыва новая школа будет в шаговой доступности.

«Здесь надо понимать, сколько будет учеников Белого Яра к окончанию строительства в 2025 году. Поселок растет, самый быстрорастущий микрорайон – это Гидронамыв, где и планируем построить новую школу на 1100 мест. В микрорайоне Гидронамыв к этому времени, я думаю, уже будет тысяч сто квадратных метров жилья введено. На сегодняшний день порядка 60 тысяч кв. м. уже есть, еще два дома сдается. Поэтому перейдут ли все учащиеся Белого Яра на первую смену сложно сказать, но по крайней мере мы к этому стремимся», - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Власти Сургутского района подошли комплексно к застройке Гидронамыва. Параллельно с возведением домов, стараются развивать транспортную и социальную инфраструктуру.

«На Гидронамыве порядка 250 тысяч кв.м. жилья планируется в течение пяти лет ввести. Мы там еще должны начать строительство детского сада. Я не сторонник таких громких лозунгов - «комплексно – не комплексно». Есть жилье, должны быть школа и детский сад, магазины откроет бизнес. Вот и все», - подытожил Андрей Трубецкой.