112 семей скандально известного сургутского ЖК получили ключи от квартир

Дольщики дома №3 ЖК «Любимый» в Сургуте получили ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщили в администрации города.

«Всего в доме 264 квартиры. На сегодняшний день 112 семей уже получили ключи. Процесс передачи продолжается, планируется, что остальные дольщики примут жилые помещения в течение месяца. Надо спасибо сказать подрядчику, каких-то серьезных нареканий нет, дом достроен за 11 месяцев. Отмечу весомый вклад в завершение данного строительства губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Андрея Филатова», – прокомментировал ситуацию директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

Напомним, что первый застройщик ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» должны был построить девять домов еще в 2016 году, однако из-за финансовых проблем не смог осуществить свои планы. В 2021 году объекты передали инвестору ООО «Столица». Дом введен в эксплуатацию летом текущего года.

«С октября 2022 года проходит передача жилых помещений гражданам. 27 дольщиков уже сдали документы в МФЦ на оформление прав собственности, с остальными администрация города проработала вопрос об удобном времени посещения МФЦ. Всего на текущий момент в ЖК «Любимый» введено в эксплуатацию трех жилых дома, завершение строительства еще двух запланировано в 2023 году», – сообщили в мэрии.