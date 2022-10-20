16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5905   EUR  60,1086  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…
Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте обновили Аллею памяти на Чернореченском кладбище

В Сургуте реконструировали Аллею памяти на Чернореченском кладбище

В Сургуте обновили Аллею памяти на Чернореченском кладбище
Фото: siapress.ru

На Чернореченском кладбище в Сургуте прошла общественная приемка обновленной Аллеи памяти, где захоронены ветераны Великой Отечественной войны. Ранее в местах захоронения плиты были размыты проточными водами, некоторые памятники провалились. Все это удалось реконструировать при поддержки городской мэрии.

Почти 2 миллиона рублей из бюджета города были потрачены на укрепление почвы, «обновление» тротуарной плитки, асфальт и установку видеонаблюдения. Помимо этого, специалисты подняли некоторые провалившиеся памятники. Все работы подрядчику удалось выполнить за месяц.

«За 11 лет проточные воды все размыли. Писала письмо в администрацию города в 2021 году на выделение суммы на реконструкцию плит. Нам выделили миллион девятьсот тысяч рублей на реконструкцию. Большую благодарность от себя и от родственников захороненных людей выражаем администрации Сургута в лице глава города Андрея Сергеевича Филатова», – отметила почетный член президиума городского Совета ветеранов Людмила Толокнова.

Как отметил генеральный директор подрядной организации Григорий Матвийчук, трудностей у специалистов не возникало и работа велась согласно срокам, за исключением некоторых случаев.

«Сложности особо не возникали, единственное, по срокам долго было, это заказывали столб под видеонаблюдение, потому что он изготавливался в Московской области. Ожидали неделю, пока его привезут. На одной могиле меняли цветник, потому что он был сделан из бордюра, то есть очень давно. Видимо, один из первых. Выравнивали, чтобы стояли ровно все цветники», – рассказал Григорий Матвийчук.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:17, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 2704
  2. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 1359
  3. Известный югорский драматург сообщил об обыске в квартире - в СК и полиции открестились 798
  4. ​В аэропорту Тюмени «скрутили» сургутянина за курение в самолете 653
  5. Школьники Лянтора будут есть «здоровый фастфуд» 598
  6. ​Банк Уралсиб начал обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка 484
  7. ​Дарим подарки! 466
  8. ​Вскоре россияне начнут получать новую универсальную выплату на детей. Чем она отличается от старых 400
  9. ​Рубль снова в силе. Почему национальная валюта укрепляется 331
  10. 400 семей в Сургуте переедут из аварийного жилья в 2023 году 244
  1. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 2704
  2. «Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно? 2128
  3. ​В Сургуте из окна выпала женщина, ее соседи слышали крики 2063
  4. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 1736
  5. «Путь великого дракона» пролегает через Сургут 1664
  6. В Югре идут новые отправки мобилизованных 1649
  7. ​Самое интересное в Сургутской агломерации – кто в ней окажется главным 1509
  8. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1488
  9. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1466
  10. 45-летняя разница в возрасте не помешала мигранту жениться на югорчанке 1462
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39623
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28972
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 19098
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 13378
  5. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 9439
  6. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9293
  7. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7564
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6947
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6566
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5713

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика