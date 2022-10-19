Родители и старшеклассники продегустировали новое меню в лянторской школе

Школьники Лянтора будут есть «здоровый фастфуд» – гамбургеры, чикенбургеры, шницели, пицца теперь есть в школьном меню. Также в рацион детей включены каши, овощные салаты, ягодные компоты. Все блюда ученики старших классов и их родители смогли продегустировать на «Завтраке с руководителем», организованном по инициативе департамента образования и молодежной политики.

«Мы выставили на суд родителей, детей новое меню. Около 2000 детей нашей школы было опрошено в прошлом учебном году путем проведения анкетирования. И с учетом мнения детей и родителей согласно нормам СанПиНа были приготовлены те блюда, которые предлагали дети. Ребята и каши, и котлеты хорошо кушают, но сейчас время другое. Они хотят и гамбургер, и другие блюда современной кухни. Поэтому в рамках «Завтрака с руководителем» пригласили не только наших детей, но и родителей для оценки меню», – рассказал директор Лянторской средней школы №3 Алексей Луценко.

Старшеклассники в рамках встречи с директором и родителями продегустировали меню и дали свою оценку блюдам. Школьники положительно отметили изменения в рационе. Отметим, что с 1 сентября в Сургутском районе во всех общеобразовательных учреждениях введены новые блюда – корректировка меню происходила с учетом мнения родителей.

«Во всех школах существует два варианта меню. И родители выбирают, какое меню будет предпочтительнее для ребенка. В программе «ГИС –Образование» на вкладке «Школьное питание» каждый родитель заходит в меню школьного питания и видит на каждый день два варианта блюд и производит выбор одного из меню. У нас 23 школы, в которых работают три оператора питания. Остальные школы в отдаленных поселениях сами обеспечивают питание учащихся», – пояснила начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Лазарева.

Отметим, что меню поменялось и в школах-интернатах в Лямина, Угуте и Русскинской. Там появились блюда, приближенные к кухне коренных жителей. Расстегаи из щуки, уха, котлеты и тефтели из оленины. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой продегустировал новые блюда и остался доволен.