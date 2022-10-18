Дорожные службы Сургута готовятся к началу снегоуборочного сезона

В Сургуте завершаются итоговые проверки дорожных служб города перед началом зимнего сезона. По сравнению с прошлым годом, администрация города увеличила количество подрядчиков и снегоуборочных машин для наиболее качественного обслуживания улично-дорожной сети.

Предстоящей зимой коммунальщики задействуют около 210 единиц техники для уборки городских дорог. Также в случае обильных снегопадов подрядчики задействуют дополнительное количество снегоуборочных машин для обеспечения своевременного вывоза снега.

«При каких-то форс-мажорных обстоятельствах, при очень обильных снегопадах существует возможность увеличения количества техники. У нас подрядчики имеют право донанимать необходимое количество техники для того, чтобы обеспечить своевременный вывоз снега с дороги», – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации Сургута Андрей Байков.

В этом году, городская мэрия увеличила количество подрядчиков до восьми и изменила их зоны отвественности. Помимо этого, в администрации своевременно заключили необходимые договора для обслуживания снегоуборочной техники.

«Порядка 180 единиц техники уже проверено и около 90 тысяч кубометров пескосоляной смеси заготовлено. Договора на поставку горюче-смазочных материалов заключены. Договора на поставки запчастей для обслуживания техники тоже заключены. Предприятия полностью готовы к работе в зимний период», – добавил Андрей Байков.