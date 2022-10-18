Сургутские следователи поймали насильника шестилетней девочки

В Сургуте 55-летнего «жителя одной из южных республик» обвиняют в изнасиловании шестилетней девочки. Как сообщает СКР по Югре, насильник проник в квартиру, где совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней сургутянки.

«По версии следствия, 15 октября 2022 года в ночное время подозреваемый, временно проживающий в Сургуте, воспользовавшись незапертой дверью в квартиру одного из домов по ул. Трубная города Сургут, незаконно проник в жилое помещение, где совершил действия сексуального характера в отношении 6-летней сургутянки. Противоправные действия выявлены матерью потерпевшей, вернувшейся от соседей», – отметили в ведомстве.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.