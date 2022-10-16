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​Андрей Трубецкой вышел в телеграм

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой завел телеграм-канал

​Андрей Трубецкой вышел в телеграм
Фото: admsr.ru

К мэру — в телегу: глава Сургутского района Андрей Трубецкой для связи с жителями муниципалитета открыл телеграм-канал, сообщается на сайте администрации района. На ресурсе руководитель будет сообщать новости из жизни муниципалитета, а также отвечать на вопросы читателей, которые, кстати, можно задавать с помощью специального бота @ask_raion_bot.

Чтоб начать общение, требуется обратиться к боту, открыть чат с ним и нажать на кнопку старт. Далее — кнопка «Задать вопрос», выбор поселения из выпавшего списка и ввод вопроса обычным текстовым сообщением.

Также пообщаться с главой можно на его ресурсах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В них, как и в новом телеграм-канале, можно напрямую узнавать новости о строительстве дорог, переселении, открытии социальных объектов и прочих событий из жизни поселений Сургутского района.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 370, комментариев: 0
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