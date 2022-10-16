Сургут стал финалистом конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Лучшие муниципальные практики определили в России — среди них и опыт Сургута. Как сообщил глава города Андрей Филатов, в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» Сургут занял третье место. Почетное звание финалиста сопровождается призом в 27 миллионов рублей — эти деньги власти направят на выполнение задач благоустройства (например, закупка коммунальной техники, ремонт дворов и т.д.).

«Представленный на конкурс проект заключался в создании в Сургуте специальной картографической аналитической системы. «Она в едином программном пространстве позволяет контролировать исполнение всех городских проектов, — объясняет Андрей Филатов. — Проще говоря, на одном мониторе мы можем видеть любую точку Сургута, работы, которые там проводятся, наглядно контролировать выполненные объёмы. И это касается абсолютно каждой сферы: капитального строительства, жилищного рынка, городского хозяйства и так далее».

По словам градоначальника проект будет масштабирован — так, для выявления отклонений в проектах и нарушений качества работы подрядчиков в городской среде попробуют внедрить технологии искусственного интеллекта.

Кстати: Всего в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» распределены 50 призовых мест в пяти номинациях.