Сургутские вандалы испортили больше 200 электрических подстанций

В Сургуте зафиксировано рекордное количество испорченных вандалами электрических подстанций. Так, в общей сложности специалисты СГЭС должны восстановить 230 объектов – покрасить осталось порядка 80.

«Наша основная задача в летний период – это качественная подготовка к осенне-зимнему сезону, в том числе ремонт и замена ЛЭП, реконструкция энергообъектов и повышение надежности электроснабжения дачных кооперативов. В результате, помимо основной деятельности, мы вынуждены проводить дополнительную работу по восстановлению фасадов энергообъектов, испорченных вандалами», – отметил главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Голубков.