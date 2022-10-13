Александр Вислов высоко оценил спектакль сургутского театра «Легенда о Гамлете»

Сургутский театр вернулся из Липецка с наградой. Актеры выступили со спектаклем «Легенда о Гамлете» на 38-м Международном фестивале «Липецкие театральные встречи». Диплом «За смелое и неординарное визуальное решение самой популярной пьесы мирового репертуара» вручил Александр Вислов, член жюри фестиваля, театровед, театральный критик, неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», педагог ГИТИСа.

«Интересный, эффектный, визуально выразительный спектакль с массой прекрасных задумок, мощных, режиссерски отменно придуманных мизансцен, красивейших световых переходов, с артистами, которые звучат в прямом и переносном смысле, с молодой, подтянутой, красивой труппой», – охарактеризовал постановку Вислов.

Отмечается, что в конкурсе также приняли участие театры Белгорода, Курска, Москвы, Ельца, Санкт-Петербурга. Сургутский драмтеатр – единственный участник с восточной части России и самый молодой.