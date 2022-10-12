В Сургут привезли новые назальные вакцины от ковида и новейший аппарат КТ

Сургут и Югра продолжают наращивать активы, которые позволят успешнее бороться с предстоящими волнами коронавируса. Нынешняя уже точно идет на спад, но вряд ли можно рассчитывать, что коварный ковид не вернется. Для борьбы с этой напастью у Сургута теперь есть интраназальная вакцина, а также новый современный томограф. Обо всем по порядку.

Интраназальная вакцина – это тот же «Гам-Ковид-Вак», более распространенное название которого – «Спутник V». Его состав абсолютно такой же, как в ампулах для инъекций, но ставить его можно через нос. «Для некоторых людей такой способ выглядит менее травматичным и, следовательно, более приемлемым, – рассказывает заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Ксения Сорока. – Многих отталкивали болевые ощущения от укола в мышцу, и, мы надеемся, эти люди придут на вакцинацию другим методом. У меня, например, подошел срок для ревакцинации, и я решила попробовать именно интраназальную прививку, чтобы лично убедиться, насколько это менее болезненно, и какие ощущаются побочные эффекты. Пациенты, которые уже прошли эту процедуру, говорят, что она сладкая на вкус, поэтому такой формат вакцинации комфортен».

Никакой особой подготовки к получению «Спутника-V» через нос не требуется. Во-первых, нужно убедиться, что у вас нет противопоказаний – а это текущая острая фаза болезни, острая аллергия на компоненты вакцины либо состояние иммунодефицита. Во-вторых, перед процедурой нужно будет просто прочистить нос. В-третьих, после вакцинации нужно в течение двух часов не есть и не курить. И не забывайте – как и в случае с обычным «Спутником» вам предстоит привиться два раза.

Некоторые обыватели переживают, окажется ли интраназальная вакцина настолько же эффективной, как «классическая». По словам главврача поликлиники №1 Максима Слепова, эффект абсолютно одинаковый. Различается лишь способ доставки. «Качество этой вакцины так же изучал институт имени Гамалеи, все исследования говорят о высокой эффективности препарата. Тем более, что он способствует активации местного иммунитета носоглотки, через которую коронавирус чаще всего и попадает в наш организм», – подчеркнул медик.

Сейчас можно констатировать, что в Сургуте и Югре завершается вторая волна «омикрона». Если пару недель назад на амбулаторном лечении / наблюдении находились около 2,5 тысяч сургутян, и число это не менялось, то теперь оно снизилось до примерно 600 человек. В ковидном отделении лежат около 50 человек, и только один – в реанимации. Выездные бригады отрабатывают примерно 900 вызовов в сутки, связанных с острыми респираторными вирусными инфекциями (в их число входит коронавирус). Дело проходит в штатном режиме, поэтому медики не вынуждены работать круглосуточно – им хватает обычного рабочего времени, чтобы посетить всех пациентов.

Но, по словам Максима Слепова, расслабляться не стоит. Европейские медики уже объявили о наступлении третьей волны «омикрона» (новый штамм с угрожающим названием «Цербер») – это значит, что в Россию она так же придет, просто позже. И встречать ее нужно подготовленными. Для медицинской системы это значит – собрать нужное количество лекарств, вакцин и быть готовым развернуть нужное количество коек из резерва. Для людей это в первую очередь – поставить прививку и каждые полгода проходить ревакцинацию (благо, наличие интраназального препарата снимает все проблемы со страхом уколов и последующей боли в мышцах), а также носить маски в закрытых помещениях с большим количеством людей.

«Иммунизация по-прежнему имеет огромное значение. Хотя заражение «омикроном» почти у всех протекает легко, все равно есть люди, у которых складываются тяжелые симптомы. В России в среднем в сутки от острой фазы коронавируса погибает около 100 человек. Патология остается серьезной и опасной, нельзя прекращать работу по ее профилактике, – отмечает Максим Слепов. – Сейчас у нас достаточное количество вакцин, привозят их постоянно, мы поддерживаем некоторый неснижаемый запас. Конкретно в нашей поликлинике 3,5 тысячи доз, при условии, что ежедневно на вакцинацию приходят от 300 до 500 человек. Помните – и врачи, и ученые подтверждают, что привитые люди намного легче переносят коронавирус, и почти не погибают от его тяжелого течения».

Многие наши читатели интересуются – можно ли уже говорить, что коронавирус окончательно стал сезонной болезнью, типа гриппа? «Мы на это надеемся», – ответил Максим Слепов.

Еще одна «обновка», которую приобрел Сургут для борьбы с будущими волнами коронавируса – современный аппарат компьютерной томографии. Его привезли и смонтировали в поликлинике №1. Для этого даже пришлось провести ремонт в отдельно взятом кабинете – по условиям производителя, есть четкий набор критериев, которым должно соответствовать помещение, где будет работать аппарат КТ. Для него нужны особые отделочные материалы, электрическая система, даже стекла (они не должны пропускать рентгеновское излучение). Так что подготовка к получению нового аппарата вылилась в целую историю. Но оно того стоит.

«Вы помните, что в самом начале пандемии выяснилось – именно компьютерная томография дает наиболее полные данные о состоянии пациента и степени тяжести болезни, – рассказывает Максим Слепов. – Особенно, когда шла волна «дельты», поражавшей в основном легкие. На обычных рентгеновских снимках нельзя было получить полную картину, а КТ стала наиболее рабочим методом. Тогда аппараты работали круглые сутки, и многим уже было больше десяти лет, поэтому за счет программы «Сотрудничество» нам купили новый аппарат КТ. Он более современный, у него лучше картинка и визуализация результатов исследований, и при помощи него можно оценивать и состояние пациента при ковиде, и, например, проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний».

При поддержке администрации Сургута