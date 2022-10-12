Сургутян начали прививать назальной вакциной от ковида

В Сургут поступило более 3000 штук назальной вакцины от коронавируса. Отмечается, что в сутки за прививкой внутримышечно или назально обращаются до 500 человек.

«Вакцина та же самая «ГамКовидВак», корой мы прививали пациентов внутримышечно. Единственное изменился способ введения. Для некоторых пациентов он менее травматичный, поскольку после введения препарата в мышцу жалуются на болевые ощущения», — пояснила заведующая терапевтическим отделением № 1 городской поликлиники № 1 Ксения Сорока.

Для введения препарата назально подготовка не требуется. Однако после вакцинации не рекомендуется есть и курить в течение двух часов. Вакцинация проводится двукратно.