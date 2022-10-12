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В ХМАО создали крупнейшую агломерацию муниципалитетов

В Сургуте подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в Югре

В ХМАО создали крупнейшую агломерацию муниципалитетов
Фото: siapress.ru

12 октября 2022 года в Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония по случаю подписания соглашения о создании крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Сторонами соглашения стали пять муниципалитетов Югры: города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях; Сургутский и Нефтеюганский районы. Помимо глав муниципалитетов, в мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов и депутат Госдумы Вадим Шувалов.

Благодаря сотрудничеству, органы местного самоуправления объединят действия для общего развития каждого муниципального образования в отдельности за счет реализации межмуниципальных проектов. По условиям соглашения будет создан координационный совет, в состав которого войдут до трех представителей от каждого муниципалитета.

«Вся жизнь уже начинает пересекаться. И очень важно сегодня в рамках правовых основ сформировать такие условия для жителей, чтобы они уже не чувствовали этих разграничений. В первую очередь можно говорить о совместных инфраструктурных проектах. То есть дорогах, транспортных артериях, пассажирских перевозках и так далее. Это очень широкий взгляд на совместное развитие», – рассказал глава Сургута Андрей Филатов.

Конкретного плана будущих совместных проектов пока нет. Однако запланировано создание проектных групп для наиболее эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления.

«Это те инфраструктурные проекты, которые выходят за административные границы одного муниципалитета. Сургутский район богат территорией. Здесь можно разместить и логистический, и индустриальный парк для нефтяников. Вижу, как минимум, один реальный проект - продолжение улицы Киртбая в сторону Белого Яра, чтобы соединить напрямую Сургут и район», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Депутат Госдумы Вадим Шувалов отметил, что на территории агломерации проживает большая часть югорчан. По словам госслужащего, сотрудничество позволит объединить усилия органов местного самоуправления для создания комфортной среды для жителей региона.

«Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Пыть-Ях – большая часть населения Югры. Здесь находятся огромный промышленный комплекс, культурные центры, центры здравоохранения, транспорта, связи и так далее. Сам бог велел, в первую очередь, развивать данное направление здесь», – поделился Вадим Шувалов.

Также, в качестве примера совместных проектов, председатель думы Сургута Максим Слепов выделил строительство научно-технологического центра и второго моста через Обь в городе.

«Мы готовы к активной работе на развитие территорий. Один из крупнейших проектов - научно-технологический центр. Он содержит большое количество, так называемых модулей, в котором будут вовлечены все присутствующие муниципальные образования. Конечно же, один из крупных проектов - мост, который начинают строить. Безусловно, здесь должна быть четкая модерация этого процесса, экономическое и управленческое слаживание всех команд», – рассказал Максим Слепов.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 46, комментариев: 0
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