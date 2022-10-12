Житель Сургута предстанет перед судом за убийство в соседнем государстве

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в июне 2013 года в одном из соседних государств. По версии следствия, обвиняемый, находясь на берегу реки, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанес ему не менее двух ударов кулаком в область лица. Пострадавший упал и получил серьезную травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия.

«После произошедшего обвиняемый скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск. В связи с установлением места его нахождения в Российской Федерации, уголовное дело в 2022 году было передано для расследования в следственные органы следственного управления СК России по ХМАО-Югре из компетентных органов иностранного государства», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.