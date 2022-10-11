Нападение бродячих собак на ребенка произошло в Белом Яре

В Белом Яре Сургутского района семилетнего мальчика укусили две бродячие собаки. По предварительной информации, ребенок получил травмы, сообщили «Вестнику Сургутского района» в пресс-службе местного ОМВД России.

«У мальчика диагноз – укушенная рана передней стенки грудной клетки. Якобы его укусили две бродячие собаки. Материал зарегистрирован, проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Сегодня мальчик уже оправился от травм и ходит в школу, передал глава Белого Яра Валерий Лупырь. Одну бродячую собаку отловили, другая пока на свободе.