Спад заболеваемости повлиял на количество мест в ковидном госпитале Сургута

В Сургуте планируется сокращать ковидный коечный фонд. На данный момент в госпитале выделено 85 коек, из которых 47 занято. Предполагается, что в ближайшее время количество мест для пациентов с коронавирусом станет на 30 штук меньше.

«Это происходит из-за спада заболеваемости. Люди стали чаще прививаться, тщательно следить за личной гигиеной. Также повлияла особенность и изменчивость самого вируса – у многих болезнь стала протекать гораздо легче, чем раньше. При необходимости коечный фонд вновь расширят», – рассказала руководитель ковидного госпиталя БУ «Сургутская окружная клиническая больница», врач-инфекционист Екатерина Сайфуллина.

Несмотря на это, в перечень сезонных заболеваний ковид включать пока не планируют – никаких регламентов, по словам докторов, не поступало.