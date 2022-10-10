Около восьми километров дорог заасфальтировали в Сургутском районе

Сезонные работы по асфальтированию дорог успели завершить до морозов в Сургутском районе. Всего за этот год удалось сделать покрытие протяженностью порядка восьми километров.

«Нам очень помогли в этом году недропользователи. Они сделали четыре дороги в с.п. Русскинская. У нас в общем ежегодно выделяется порядка 200 млн рублей на строительно- ремонтную дорожную кампанию. Эту сумму при выделении бюджетных средств на ремонт дорог поддерживают и глава Сургутского района, и администрация. Точную сумму трат можно будет подсчитать в конце года. Но ориентировочно мы выходим на 200 млн рублей», – поделился заместитель директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Роман Бойко. Специалисты ведомства также отметили, что сейчас продолжается укладка плиточного покрытия в ИЖС Тундрино.

На сегодняшний день власти Сургутского района уже разрабатывают план график строительства и ремонта дорог на следующий год. В планах заняться благоустройством в микрорайоне 8 в Лянторе, а также на улице Центральной в Солнечном.