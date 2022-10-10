В Сургуте осудили мужчину, который нашел 5 патронов на заброшке

Жителя Сургута признали виновным в незаконном хранении 5 патронов для нарезного охотничьего ружья, которые он нашел возле заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Судом установлено, что подсудимый в конце 2021 года обнаружил возле заброшенного здания в г.Сургуте 5 патронов, являющихся боеприпасами для нарезного охотничьего огнестрельного оружия. Мужчина поместил патроны во внутренний карман своей куртки и хранил их при себе до изъятия сотрудниками полиции», – отметили в ведомстве.

Ранее сургутянин привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.