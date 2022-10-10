Житель Сургута проведет 6 лет в колонии за мошенничество в особо крупном размере

В Сургуте вынесли приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который, по предварительному сговору, похищал имущество у автомобильного магазина на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

В период с 2010 по 2015 года, подсудимый, совместно с бухгалтером магазина, используя фиктивные товарные накладные, получал на складе фирмы товары без оплаты. Далее сургутянин реализовывал имущество, а полученные деньги распределял между соучастниками.

«В результате их преступных действий директору магазина причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – отметили в ведомстве.

Ранее Сургутским городским судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество» была осуждена бухгалтер. Женщине назначили наказание виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.